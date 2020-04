Jürgen Damm confesó que estuvo cerca de Cruz Azul

El delantero de Tigres, Jürgen Damm confesó que en 2015 estuvo cerca de recalar en las filas de Cruz Azul, pero el fichaje no se concretó y terminó vistiendo la camiseta del combinado felino.

«En ese draft yo me enteré que estaba Cruz Azul, que estaba Tigres, estaba Chivas y otros dos equipos, era Xolos y otro, y a mí me dijo mi representante te vas a ir a Cruz Azul, yo le dije donde sea lo que quiero es seguir creciendo, madurando y todo, pero al final de cuentas fue Tigres», comentó el jugador durante una entrevista para ‘ESPN’.

“Imagínate si me hubiera ido al Cruz Azul, no hubiera ganado ningún campeonato, hay mucha presión, en el aspecto de que no quedan campeones y yoen Tigres llegué y fuimos campeones» agregó sobre ese momento.