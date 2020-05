Jürgen Damm confesó que rechazó ofertas del futbol europeo

En una entrevista al diario ‘AS’ el futbolista mexicano Jürgen Damm, fue consultado sobre su futuro, donde a final de temporada se marchará de las filas de Tigres. Asimismo, confesó que rechazó ofertas del futbol europeo.

«Todo lo que ha salido son temas de la prensa, sabemos como se maneja esto que tratan de dar equipos y exclusivas, a final de cuentas la única verdad y el único destino lo sé yo. Todo eso que se rumorea queda de lado. En el tema de la decisión pues ha sido la más complicada de mi vida, porque tengo un cariño y un aprecio enorme a la gente y a la institución, lo que representa pues desde que llegué me enamoré de todo lo que es Tigres, todo lo que lo rodea lo hace especial, lo hace un equipo diferente al resto», comentó sobre el tema.

«Hay que ser uno autocrítico y honesto consigo mismo, saber cuando hay compañeros que están en mejor juego y uno lo que tiene que hacer es trabajar y buscar lo mejor en lo que venga, tener más regularidad. Espero que con trabajo y haciendo las cosas bien a futuro se verá a donde y que decisión tomar», agregó.

Además tuvo palabras sobre ofertas del futbol europeo, pero que finalmente no se dio por distintos temas.

«Había una posibilidad de ir a la Roma y al Wolfsburgo, pero eran un poco bajas (dinero). Llegué acá y jugué, ganamos títulos y pues irte a Europa muy joven puede ser contraproducente porque te están prestando, te pierdes allá. La mejor decisión fue llegar a Tigres. En ese mercado de verano (2016) había un equipo alemán interesado, no era el Borussia, era para otro equipo y estuvo muy cerca todo pero por diferentes factores no se pudo concretar, pero si fue real una oferta de un equipo europeo. En ese momento tenía mucha participación en Tigres, así que no me dolió no ir a Europa», cerró.