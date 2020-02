Jürgen Damm confirmó que no seguirá en Tigres

En conferencia de prensa, Jürgen Damm confirmó lo que era un secreto a voces: no continuará en las filas de Tigres, por lo que este semestre será su último como jugador del cuadro felino.

«Antes de que salgan más historias que no son, yo tengo contrato hasta junio, en estos cinco años me han respaldado, me han arropado, siempre he tenido el apoyo y el cariño de la institución, pero consultándolo con mi familia y mi esposa, lo mejor es en junio tomar otro camino, no hay más que agradecimiento a esta institución. Yo voy a cumplir mi contrato como profesional», dijo el jugador.

Diversos rumores han colocado al futbolista en la MLS, siendo el Atlanta United el equipo que más interés tiene en hacerse con los servicios del jugador mexicano.