Jürgen Damm le restó importancia a las críticas

En un Live con ‘Azteca Deportes’, el artillero de Tigres Jürgen Damm le restó importancia a las críticas que recibe en las redes sociales y aprovechó para mandar un mensaje a todos sus detractores.

«Nunca me ha molestado el bullying. Me divierto mucho en las redes con las cosas que me ponen. Si yo me molestara por algo, no podría ser futbolista, y si yo me molestara porque me dicen que no sé centrar, no habría costado 5 millones de pesos, que ha sido la transferencia más cara del club o no tendría los contratos que tengo», comentó el aún futbolista de Tigres.

«La gente siempre se agarra de algo, pero a mí no me molesta. Sé que debo mejorar, lo practico, pero a veces no me sale. Sí se nota mucho porque como llego mucho a línea de fondo y no todos son certeros, se me carga mucho la mano», agregó.

Además, resaltó la figura de Ricardo Ferretti. «Es un extraordinario ser humano, sé que le dolió mucho lo que anuncié (su salida del club). Cuando llegué, me dio un recorrido y me llevó a su casa. En el aspecto deportivo es muy estricto. Le gusta que las cosas salgan bien, no deja que se relaje el jugador. Eso es lo que tiene y lo hace ser el mejor entrenador de México. Sabe manejar figuras y momentos».