Kikín Fonseca recibió amenazas de muerte cuando jugó en Portugal

Francisco Fonseca dio el salto al fútbol europeo en 2006 cuando firmó por el Benfica, única experiencia deportiva que tuvo en el viejo continente. Y al parecer no fue la mejor, ya que recibió amenazas de muerte.

‘Kikín’ contó que un supuesto representante croata lo abordó para exigirle el pago de 300 mil euros, y como se negó, fue amenazado. “Un representante croata me habla y me dice: ‘por si tú no lo sabías, yo te traje a Portugal, al Benfica’. Y Le dije: ‘no es cierto, tú no me trajiste, el presidente en ese tiempo del Benfica fue por mí a Cruz Azul, a ti no te conozco’”, dijo en el podcast La pelota al que sabe.

“El chiste es que me dijo: ‘Te aviso que soy muy amigo de Fernando Santos (entonces DT del Benfica) y si no me das los 300 mil euros ya sabrás’”, añadió.

Fonseca tuvo que hablar con Santos para aclarar la situación y recibió su respaldo. “Obviamente mandé a volar al inútil ese, ni lo conocía. Fui a hablar con Fernando Santos para explicarle lo que sucedió y me dijo que él nada tenía que ver con esa persona, pero resulta que este representante croata me habló después hasta para amenazarme de muerte”, finalizó.