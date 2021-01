«La camiseta pesa mucho»: Carlos Reinoso criticó el juego del América y a sus extranjeros

Luego de un inicio titubeante, Carlos Reinoso no dudó en salir a hablar sobre lo que está mal dentro del América, señalando que el nivel de los extranjeros no es el acorde para lo que necesitan los de Coapa.

En declaraciones a Fox Sports, el ‘Maestro’ recriminó el armado del equipo y mencionó que varios jugadores «no tienen la personalidad» para vestirse de amarillo.

«Bruno Valdez, Ochoa, el chico Córdova que juega bien. Richard Sánchez me gusta y me gusta Viñas (…) pero hay extranjeros que no se pueden poner la playera del América… para qué necesitan tanto extranjero que no tiene la capacidad, que tienen la obligación de mostrar algo más que los mexicanos».