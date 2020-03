La charla entre Almeyda y Pizarro: ‘Te voy a mandar a cag.. a patadas’

Matías Almeyda y Rodolfo Pizarro, viejos conocidos de Chivas, ahora son parte de la MLS. El entrenador argentino ahora dirige a San José Earthquakes, mientras que el seleccionado mexicano es nuevo jugador del flamante Inter de Miami. Ambos conversaron en un live de instagram.

Durante el confinamiento producto de la pandemia, muchos protagonistas del futbol mundial han recurrido a las redes sociales para estar en contacto con sus seguidores y utilizarlas como medio informativo.

En esta oportunidad dos exChivas muy exitosos y recordados en el Rebaño, compartieron una charla a través de video en instagram:

«Tienes que ir a Europa, primero acá, después te vas para Europa. Cuando llegas allá y te digan ‘che, ¿no sabes de algún entrenador?’, me llevas a mí», bromeó Matías. A lo que el exMonterrey respondió: «Al revés se me hace”, pero Almeyda insistió: «Me parece que no, vas a llegar antes que yo».

El 5 veces campeón con Chivas de Guadalajara, le recordó a su exdirigido que está preparado para enfrentarlo en el duelo entre californianos y los de Florida, una vez que se reanude la temporada que apenas iniciaba.

«Me alegro de verte bien, me alegro que hayas ido a este club, la vas a romper. No contra nosotros, porque te voy a mandar a cagar a patadas, ya le avisé a nuestros jugadores. Conozco todas tus salidas, para la izquierda, para la derecha, el amague, el escorpión, conozco todo», continuó bromeando el exitoso DT argentino.

Recordamos que la actual temporada de la Major League Soccer apenas tenía 2 jornadas de comenzada cuando se interrimpió a causa del «coronavirus».