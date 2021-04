La Chivas propone a Orible Peralta quedarse si se retira

En una temporada irregular y muy cerca del retiro, Oribe Peralta tendría asegurada su continuidad en las Chivas de Guadalajara en otro rol.

En unas declaraciones ofrecidas a la prensa, Peralta señaló que tiene claro que su retiro es inminente, aunque considera que aún tiene material para seguir en competencia.

«Bueno, mi plan siempre ha sido terminar mi contrato, buscar jugar lo más posible. Me siento bien, me siento fuerte todavía para competir, después de eso creo que tendré que analizar todo lo que venga», comentó.

Aunque todavía queda por definir el rol en que podría participar dentro de la Chivas, agradeció la oportunidad para mantenerse en el Rebaño.

«Si Chivas en un momento ya me ofrecieron el tener después de que me retire una oportunidad aquí de trabajo, ya sea en el área que me decida. Estoy muy agradecido con eso, pero aún no es definitivo. Estoy disfrutando esto porque se acaba y puede ser cualquier momento, por esa parte estoy tranquilo y consciente que aún puedo dar mucho dentro de la cancha», sentenció.

Oribe Peralta ha estado vinculado con las Chivas de Guadalajara en dos etapas, en el 2005 proveniente de Monterrey y desde el 2019, tras ser transferido desde las Águilas del América.