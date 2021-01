‘La Chofis’ López asegura que tiene «un nuevo reto» para el 2021

Luego de ser desvinculado de Chivas de Guadalajara en pleno Torneo Guard1anes 2020, Javier “La Chofis” López otorgó una entrevista, donde habló sobre su futuro como futbolista.

«Tengo un reto conmigo, no es con nadie más. La gente siempre va a estar ahí, ellos viven de estar apoyando al equipo y en ese aspecto a mí no se me brindó tanto el apoyo, habían días que me cargaban la mano a mí», aseguró en una entrevista para W Deportes.

Luego de estar varios meses sin hablar públicamente, López rompió el silencio y admitió que “quedó en deuda” con el conjunto rojiblanco.

“Fue muy difícil para mí en lo mental, pero ahora me siento muy bien. Fueron cosas injustas, yo me sacaba de onda pero no me gusta hablar mal de nadie. Soy de las personas que trata de ser positivo”, declaró sobre lo ocurrido en Chivas, que lo llevó a ser excluido de la plantilla.

Parece que ‘La Chofis’ ya tiene una buena propuesta para este 2021 y se espera que en las próximas semanas se conozca el nuevo destino del mediocampista, que busca volver a su máximo nivel.