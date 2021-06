Eduardo «La Chofis» López, delantero de San Jose Earthquakes, confesó cómo fue su difícil adaptación a la MLS, luego de tener unos cuantos meses inactivo y con bajo nivel en la Liga MX.

«Me ha venido bien estar acá, en lo personal me sentido bien me he sentido con mucha tranquilidad, he estado trabajando mucho y la verdad es que los primeros días por ahí le batallé un poco».

En una entrevista ofrecida a TUDN, el mexicano ex Chivas aseguró que su entrenador Matías Almeyda fue quien lo ayudó bastante al momento de su llegada a Estados Unidos.

«Los primeros días han sido un poco difícil porque venía de un año sin tener participación, sin entrenar con un equipo. Ya pasé esa etapa, superé todo eso y ahora me siento bien, me encuentro bien físicamente, me siento mucho mejor. Matías siempre me ha dado su confianza, él me lo decía te va a costar un poco pero me ha llevado poco a poco y esto apenas empieza»