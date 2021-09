El delantero Javier Eduardo ‘La Chofis’ López dejó claro que espera llevar sus buenas actuaciones a las Chivas de Guadalajara, de donde no salió muy bien recientemente, debido a que tiene ciertas cosas por cubrir.

En declaraciones a la prensa, luego del Hat Trick que le anotó al Real Salt Lake, el atacante mexicano le dejó un pequeño recado al Rebaño Sagrado.

IT’S A HAT TRICK FOR CHOFIS! #Quakes74 GO UP 3-2! pic.twitter.com/c6dxPltyMM

«Me queda poco de contrato (con San Jose Earthquakes). Me encantaría que me pudieran comprar. Me gustaría seguir aquí. Mi carta pertenece a Chivas, si me toca regresar me daría mucho gusto, tengo otra revancha por allá».