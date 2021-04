Javier ‘La Chofis’ López dejó clara que su intención nunca fue salir de Chivas, pero que no se arrepiente de haber llegado al San José Earthquakes, club que dirige el argentino Matías Almeyda.

En declaraciones a TUDN, el atacante mencionó que a él le hubiera gustado salir de otra forma y no en la forma en la que lo hizo hace unos meses.

«Arrepentirme tal cual no, simplemente no me hubiera gustado salir así, más allá de eso, me hubiera gustado salir de otra manera, pero bueno, no fue culpa mía, por esta parte estoy tranquilo».