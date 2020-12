‘La Chofis’ López quiere regresar a Chivas

Javier López, mejor conocido como ‘La Chofis’, expresó su deseo de regresar a Chivas de Guadalajara, elenco que lo expulsó en este reciente Torneo Guard1anes 2020.

“Nunca digo que no, estoy muy agradecido con el club, con toda la gente del club y ojalá y si no, no tengo problema, siempre hay que ir por todo lo bueno”, aseguró López en una entrevista para TUDN.

‘Chofis’, quien fue excluido del “Rebaño” por sus múltiples problemas extradeportivos, rompió el silencio en esta exclusiva y habló por primera vez tras salir del Guadalajara.

«Chivas es mi primer equipo y nunca me imaginé que pudiera salir de aquí. Siempre es bueno un cambio y este cambio ya me tocaba a mí, ya me tocaba. Creo que desde hace tiempo que tuve que haberlo tomado. Estoy a buena edad y buen tiempo para hacer ese cambio y que me vaya muy bien», expresó.