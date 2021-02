La confesión de Rafa Márquez sobre Messi: «Se enojó conmigo y discutimos»

Rafa Márquez, excapitán del Tri dijo que «sería lindo» que Lionel Messi «se quedara a terminar su carrera” en el Barcelona.

«Ha dado todos los años lo mejor de él y duele bastante que pueda dejar Barcelona, sigue la incertidumbre si se va o se queda», comentó en una entrevista concedida a Ataque Futbolero.

«Ojalá que pueda ganar algo con su selección, es mi deseo. Pero si no lo hace no creo que minimice lo que es Leo. Es de los mejores futbolistas en la historia de este deporte”, agregó.

«En un entrenamiento Messi se enojó conmigo y discutimos. Ahí pude ver que cuando lo aprietan saca esa personalidad que hasta hoy ha hecho que Leo sea tan grande. Lo admiro mucho, no por lo que ha mostrado, sino por esa personalidad que muchos no se dan cuenta porque no convivieron con él, pero los que lo conocemos sabemos de qué hablamos».