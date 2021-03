«La contratación de ‘Gio’ dos Santos fue como comprar un carro chocado»

En unas declaraciones ofrecidas a la cadena televisiva ESPN, Juan Antonio Luna, leyenda del América, comentó sobre los problemas de dos Santos en el conjunto de las Águilas.

Como refuerzo del año fue presentado Giovani dos Santos en julio de 2019, sin embargo, las lesiones no han permitido que el jugador se consolide levantando críticas de varios personajes del fútbol mexicano.

«Giovani venía de la MLS del Galaxy y no hizo nada, la gente de América compró un producto bastante malo. Por ejemplo, si tú estás viendo un carro chocado no lo vas a comprar, eso es algo lógico pero al final el América sí lo hizo (…) pero si vas a hacer las cosas para traer un jugador que haga diferencia en el América entonces no puedes comprar un carro chocado como Giovani dos Santos», señaló la leyenda del América.

Aunque el exjugador reveló que la llegada el jugador al América fue un negocio de promotores, esta contratación estaba por encima de las necesidades que tenía el equipo en ese entonces.

El ‘Cabezón’ concluyó diciendo que el equipo de Coapa no puede darse el lujo de tener y traer jugadores que no rindan como Giovani dos Santos.