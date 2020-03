La declaración de Lucely Chalá que influyó en la libertad de Ibarra

Lucely Chalá se retractó en la audiencia contra su pareja, Renato Ibarra, por supuesta violencia de género. La mencionada aclaró que no recuerda si fue golpeada por el exjugador del América. Esta declaración influyó en la decisión del juez de otorgar la libertad al futbolista.

“No, no me agredió físicamente, no recuerdo haber dicho eso en la entrevista que me hicieron”, indicó la juez sobre lo dicho a TV Notas.

“Estábamos en la habitación y él me jaloneó del cabello y me empujó contra la pared. Lo hizo pese a que sabía que mi embarazo era de alto riesgo. Mientras él me pegaba, sus familiares en lugar de calmarlo comenzaron a pegarle a mi hermana y luego a mí”, comentó en su momento a TV Notas.

Tras ello, Ibarra fue puesto en libertad con medidas cautelares como prohibición de salida del país, orden de alejamiento de Chalá y presentación cada 30 días, entre otras.