Desde hace unos años Eduardo Coudet ingresó una demanda a la FIFA contra los Xolos por incumplimiento de pagos en el 2017 y la organización ya tomó una decisión.

El máximo ente rector del fútbol mundial falló a favor del técnico argentino y ahora el club de Tijuana tendrá que pagarle al «Chacho» una cifra oscilante a los 500 mil dólares sumando la deuda inicial, multa e intereses.

Cabe recordar que Coudet dejó de ser el técnico del cuadro fronterizo hace poco más de dos años y ahora con la derrota en la demanda, los Xolos podrían perder su derecho a fichar en el próximo mercado, si no abona la deuda.

La disputa legal empezó luego de que el club no le pagara al argentino la deuda correspondiente a los últimos tres meses que restaban de su contrato luego de su despido, en octubre de 2018.

Luego de esta demanda, el presidente de los Xolos, Jorge Alberto Hank, detalló por aquel tiempo en una entrevista que habían llegado a un acuerdo con Coudet para pagarle lo que se le debía en dos cuotas, pero que el entrenador manifestó que no trabajaría sino hasta marzo de 2018 y el directivo decidió no pagar la segunda cuota si el argentino en lapso dirigía a otro equipo, puesto que no le correspondía doble pago.

Pero el «Chacho» no dirigió a otro equipo sino hasta finales de 2018 cuando asumió las riendas de Racing Club de Avellaneda.