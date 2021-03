La fuerte crítica de Andrés Lillini con el arbitraje ante La Máquina

Luego de la derrota de Pumas de la UNAM (0-1) ante Cruz Azul, en la décima jornada del Torneo Clausura 2021, el entrenador universitario Andrés Lillini hizo una fuerte crítica al arbitraje de este compromiso.

El duelo, que se definió por un ‘dudoso’ penal en el 90+4’, mantiene a Pumas en la decimocuarta casilla de la clasificación con apenas ocho puntos; mientras que, La Máquina se mantiene como líder en solitario con 24 unidades.

“Vi la jugada, no creo que haya sido penal, para nada pero bueno, no puedo hablar más porque si no la federación me multa, mejor no digo ninguna opinión», aseguró el DT en la rueda de prensa tras finalizar el compromiso.