LA Galaxy quiere juntar a ‘Chicharito’ con Messi

Desde medios argentinos ha circulado un rumor que ubica proximamente a la figura blaugrana Leo Messi en la MLS, más específicamente en Los Angeles Galaxy de «Chicharito». El contrato de Messi en Barcelona es revisable temporada a temporada y el Capitán culé podría desvincularse si así lo desea. Con una relación entre el jugador y los directivos catalanes que no es la ideal, este rumor gana enteros.

Según la emisora argentina, Continental, el actual entrenador del equipo californiano, el argentino y exboquense Guillermo Barros Schelotto, se habría comunicado con Jorge Messi, padre de Lionel, para conocer la relación del goleador histórico azulgrana con el Barça. Con intenciones de tantear si es posible que Messi deje la elite europea para jugar en los Estados Unidos, algo que sin duda sería el golpe definitivo de la MLS para posicionarse a nivel global.

Si bien esto pareciera poco probable en el corto plazo, entendiendo que en caso que Messi deje el club que tanto le ha dado y al que él tanto ha devuelto, lo haría para irse a otro gigante europeo con altas aspiraciones. La opción de Messi yendo a jugar a los Estados Unidos, serían un golpe de efecto total no solo en los deportivo, solo comparable al arribo del Rey Pelé décadas atrás con el New York Cosmos, cuando todavía no se había fundado la actual Major League Soccer.

Pero en caso de que esto ocurriese a final de temporada, el Galaxy ya tiene tres futbolistas como Jona Dos Santos, el argentino Christian Pavón, y Javier Hernández, que «complicaría» la supuesta llegada de Messi. Ya que el club ‘angelino’ incumpliría el tope salarial del campeonato estadounidense. Por lo que la dirigencia ‘galáctica’ debería buscar alguna alternativa si quiere juntar a su actual futbolista franquicia y fichaje rutilante como lo es el máximo goleador del Tri, con el también máximo goleador de la Albiceleste.