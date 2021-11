La historia de cómo Jürgen Damm casi se queda con las camisetas de Cristiano y Messi

Como de costumbre, Jürgen Damm soltó un par de historias que tuvo como protagonistas a jugadores reconocidos, en esta oportunidad a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, de quienes casi logró conseguir sus camisetas.

En un video publicado en su cuenta de Tik Tok, el jugador del Atlanta United reveló que hubo oportunidades en donde en los que buscó hacer el clásico intercambio de camisetas con el portugués y el argentino, sin embargo en ambas no tuvo el éxito deseado.

«Tengo anécdotas con los dos jugadores más grandes de la historia, el Bicho y la Pulga. En la Copa Confederaciones, cuando jugamos contra Portugal, me acerqué lentamente al Bicho a pedirle su camisa y lamentablemente ya 30 jugadores más de la Selección Mexicana se la habían pedido y no me tocó».