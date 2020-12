La historia de cuando Carlos Salcido casi ficha con el Liverpool

En la mayoría de los jugadores siempre existirá la historia de cuando casi ficharon por algún equipo grande, y en esta oportunidad fue el turno de Carlos Salcido y su frustrada llegada al Liverpool.

En declaraciones a TUDN, el actual presidente de la Liga Balompié Mexicano confesó que en el 2010 estuvo a punto de vestirse de rojo, pero que al final llegó al Fulham.

«Cuando llegué a Inglaterra, que es mi liga favorita, estuve muy cerca de fichar por el Liverpool y no fiché por ellos, me fui al Fulham. Mi sueño siempre fue jugar con los Reds, porque jugué contra ellos y sabía del estadio y todo lo que pasaba. Es uno de los equipos que siempre apoyo en Champions. Me quedé con esa espinita».