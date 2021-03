La Liga Femenil busca mejoras salariales

Aún existe desigualdades en el Fútbol de México entre mujeres y hombres, pero desde la consolidación de la Liga MX Femenil, se ha buscado mejoras para las jugadoras.

En una entrevista concedida al diario Récord, la directora de la liga Mariana Gutiérrez declaró que buscan mejorar los salarios y las condiciones laborales.

«El tema de los salarios que no tiene nada que ver con un tema de merecer ni de género. Las estructuras de hace 100 años nos están sosteniendo, están invirtiendo en nosotros. No estamos ahí, no, estoy de acuerdo que vamos a llega ahí. Es uno de los principales objetivos porque eso querrá decir que el trabajo estuvo bien hecho», comentó.

En los 18 equipos de la Liga MX Femenil, se ha buscado la mejora de los salarios, pero a pesar del crecimiento que han hecho algunos clubes, parece insuficiente para un gran grupo de jugadoras.