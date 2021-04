La Liga MX es como el Coliseo Romano según Víctor Manuel Vucetich

Los técnicos en el fútbol mexicano son intermitentes en su puesto por diversas razones, pero la hostilidad y los resultados inmediatos lo convierte en un trabajo difícil.

Víctor Manuel Vucetich es uno de los técnicos que ha tenido el puesto comprometido, desde el inicio del Guardianes 2021, además, ha recorrido varios equipos del fútbol mexicano y conoce cómo se maneja la situación.

El técnico del rebaño comparó al fútbol mexicano con el Coliseo Romano. Las razones son muy elocuentes, porque tanto en el fútbol mexicano como en el coliseo, el trabajo es de vida o muerte.

«A través de los años que me han tocado ya sé que hay dos opciones nada más, estás o no estás. No hay punto medio. A veces la parte fundamental de que si estás tiene que haber una lectura de si está bien o mal, pero aquí en nuestro medio, del fútbol mexicano en general, siempre se marca ganar o perder. Es lo único que significa. Aquí parece que estamos en el Coliseo de Roma, o vives o mueres», señaló Vucetich en la conferencia de prensa.

En los próximos encuentros de la Liga MX, las Chivas de Guadalajara se jugarán su clasificación a la Liguilla, sin embargo, la irregularidad del equipo ha generado desconfianza en los aficionados.