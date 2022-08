La MLS volvió a imponerse a la Liga Mx en el All-Star Game

Por segundo año consecutivo, la Major League Soccer derrotó a la Liga Mx en el Juego de las Estrellas. Partido disputado en el Allianz Field de Minnesota, que terminó con victoria 2-1 para el combinado del torneo estadounidense. Carlos Vela abrió el marcador para la escuadra de la MLS.

Bajo la Dirección Técnica del entrenador argentino del Atlas, Diego Cocca, el combinado de la Liga Mx formaba de la siguiente manera: Camilo Vargas (Atlas), Juan Escobar (Cruz Azul), Lisandro López (Tijuana), Hugo Nervo (Atlas), Brayan Angulo (Toluca), Guido Pizarro (Tigres), Fernando Beltrán (Chivas), Avilés Hurtado (Pachuca), Luis Quiñones (Tigres), Julian Quiñones (Atlas), Julio Furch (Atlas).

Por su parte la MLS arrancaba con Blake (Philadelphia), Araujo (Galaxy), Zimmerman (Nashville), Miller (Montreal), Palacios (LAFC), Nagbe (Columbus), Reynoso (Minnesota), Driussi (Austin), Morris (Seattle), Chicharito (Galaxy), Vela (LAFC).

Apenas arrancado el cotejo en Minnesota, la MLS se adelantaba con un cabezazo de Carlos Vela. Ventaja mínima que mantuvo la liga estadounidense durante gran tramo del partido.

El segundo gol de la MLS lo anotaba el peruano Ruidíaz, de penal, a veinte del final. Para la Liga Mx iba a descontar Kevin Álvarez, quien ingresó desde el banquillo. No obstante, no sería suficiente y el triunfo se quedaba en casa para los representantes de la Major League Soccer. Que se imponen a la organización azteca por segundo año consecutivo por el All Star Game.