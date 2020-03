Los próximos compromisos del Club América tienen una importancia y un atractivo visual tan grandes que el propio equipo ha decidido lanzar una promoción.

Y es que en los siguientes días el cuadro de Coapa tendrá que enfrentarse al Atlanta United, el miércoles por los Cuartos de Final de la Liga de Campeones Concacaf, y al Cruz Azul el domingo, por la Jornada 10 del Clausura 2020 de la Liga MX.

Ambos partidos se llevarán a cabo en el Estadio Azteca y el América anunció que los boletos para las Zonas 400, 500 y 600 tendrán un valor de 300 pesos y podrán servir para los dos compromisos. Por otro lado, en la Zona 300 podrían hacerlo por 400 pesos.

Con respecto a la Zona 100 Cabecera, el valor de ticket será de 500 pesos; mientras que la Zona 100 Lateral costará 50 pesos más, es decir, 550 y la Zona 100 Plus costará 950.

Pero eso no será todo, pues adicionalmente el conjunto azulcrema informó que por la compra de la «dupleta», los aficionados también podrán llevarse una entrada gratis para el compromiso de Liga MX Femenil entre América y Tigres, que se jugará el 16 de marzo.

La Preventa Azulcrema comenzará este lunes 9 de marzo, mientras que la venta al público general serán los días martes 10 y miércoles 11 del mes en curso.

| ¡HOY Preventa Azulcrema!

| *Dupleta vs Atlanta y Cruz Azul desde $300

| https://t.co/fkfnFkkrkY

| Taquillas 10 a.m. a 4 p.m.

*Incluye el @AmericaFemenil vs Tigres

️ | https://t.co/EmVsW9cVhC pic.twitter.com/EDmk3koqqX

— Club América (@ClubAmerica) March 9, 2020