La razón por la que Christian Tabó eligió al Cruz Azul

El delantero uruguayo Christian Tabó habló sobre su fichaje con el Cruz Azul de la Liga MX, en lugar de Rayados de Monterrey, que también estuvo interesado en ficharlo.

Por su parte, Tabó comentó sobre su llegada a La Máquina para el Torneo Clausura 2022 en una entrevista para TUDN.

“En realidad cerrado no había nada todavía, pero ahí lo que te digo fue una semana muy difícil porque fueron negociando cosas a mi Juan (Reynoso) me llama y en el momento en el cual me llama a mí me dio por venir a Cruz Azul. No sólo por la llamada de Juan sino por la institución. El interés de Cruz Azul está desde hace tiempo y yo ya me lo había propuesta en mi cabeza, era uno de mis objetivos a largo plazo llegar a esta institución y en el momento en el que me lo propusieron no lo dudé y vine para acá”, comentó.