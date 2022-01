La razón por la que Cruz Azul no pudo contratar a Unai Bilbao

Cruz Azul habría mostrado interés en la contratación del defensor español Unai Bilbao. Sin embargo, el jugador seguirá jugando en Atlético San Luis, club en el que dijo sentirse muy a gusto; renovando así hasta el año 2025 con los rojiblancos.

Más allá de los rumores que posicianaban al jugador español como posible refuerzo cementero, Bilbao continuará en el cuadro potosino.

«Para mí es un orgullo seguir acá. Desde que llegué siempre he dicho que me encuentro muy a gusto«, declaró Unai Bilbao sobre su experiencia en el futbol mexicano con la playera rojiblanca de San Luis.

«Lo considedo como mi segunda casa y siempre me he sentido querido aquí en San Luis Potosí. Junto a mis compañeros y la familia que he podido construír, estoy muy feliz acá», continuó expresando Unai.

Bilbao no solo fue relacionado como posible fichaje de Cruz Azul, sino que el América también habría estado interesado en sus servicios. Clubes que de continuar con dicho interés, deberán mejorar la oferta o intentar convencer a un futbolista que se encuentra arraigadao a la disciplina del Atlético y a la región de San Luis Potosí.