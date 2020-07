La Selección Mexicana ha sido el refugio para muchos jugadores argentinos que no han podido colocarse la albiceleste y ahora otro de ellos podría ponerse la del Tri.

Y es que Mauro Quiroga ha manifestado su deseo de vestirse de verde si no pudiese hacerlo con la de Argentina, pues ve a la Liga MX como un nuevo aire para su carrera desde que llegó en 2019 con Necaxa.

En entrevista para ESPN, el delantero señaló que hay una buena posibilidad de colocarse la playera del Tri en algún momento, debido a que pudo encontrar un buen lugar en México.

«Existe una gran posibilidad de estar en la Selección Mexicana. Obviamente, si apareciera la posibilidad, la verdad sí me lo pensaría. Estoy muy cómodo en México, aquí encontramos nuestro lugar».

Sin embargo, Quiroga expresó que no dicha decisión, a pesar de que sí lo pensaría, no es nada sencillo, debido a que desde pequeño ha querido colocarse la albiceleste, por lo que no es una decisión fácil.

«En realidad no es una decisión sencilla elegir jugar para México. Uno sueña con defender con la camiseta de tu país, desde chico. Pero no es una decisión fácil».

Cabe recordar que el atacante llegó al fútbol nacional para el Apertura 2019 con Necaxa y desde entonces ha jugado 32 encuentros en los que ha anotado 18 goles en todos sus partidos en México. Además, para el Guard1anes 2020 se vestirá con los colores del Atlético San Luis.