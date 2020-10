La Volpe admite que fue un error no convocar a Cuauhtémoc al Mundial de 2006

Nunca es tarde para retractarse. El entrenador Ricardo La Volpe sorprendió a todos y admitió que fue un error no haber convocado a Cuauhtémoc Blanco para el Mundial de Alemania 2006.

En declaraciones para TUDN, el ‘Bigotón’ aseguró que los jugadores que convocó por encima de Cuauh no rindieron como él pensó.

«Hoy reconozco que ni Kikín Fonseca ni Omar Bravo eran jugadores explosivos ni desequilibrantes, para mí lo era el Guille Franco, pero al Guille no lo tuve, si yo hubiera sabido que no se iba a recuperar, hoy te digo que dejaba al Guille y me llevaba a Cuauhtémoc al Mundial, pero qué iba yo a saber. Eso sí, el más inteligente de todos era Cuau».