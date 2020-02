La Volpe le respondió a Bruno Marioni

Tras las declaraciones de Bruno Marioni, donde declarara . que Ricardo La Volpe «es un entrenador que maltrata a sus futbolistas», el ‘Bigotón’ le respondió de manera contundente.

«Varias veces ya dijeron esas cosas, que no trata bien al jugador. Yo ya estuve en una Selección Mexicana, dirigí a la Sub-23, con los grandes jugadores. Me preocuparía si los grandes jugadores como (Jared) Borgetti, Pavel Pardo, (Ricadro) Osorio, (Omar) Bravo, los grandes jugadores que tuvo México; ahí sí me preocuparía», dijo La Volpe sobre el tema.

«Pero de gente que verdaderamente no hizo nada, que tiene que aparecer así porque no le hacen nota porque no lo conoce nadie, no hizo nada. Marioni, ¿cómo me va a preocupar? Pobrecito. Es gente que tiene que figurar para ver si lo contratan», agregó.

«Como dije, no me preocupa. No me puede preocupar esa pobre gente que no hizo nada, que habla por hablar. Que primero mire su currículum», cerró.