La Volpe pidió el regreso de ‘Chicharito’ a la Selección Mexicana

El experimentado entrenador argentino, Ricardo Antonio LaVolpe, cree que el momento futbolístico que vive Javier Hernández en Los Angeles Galaxy, lo ubica por encima de otros delanteros convocados por Gerardo Martino, como Funes Mori o Henry Martin.

La Volpe sabe lo que es potenciar al Tri; su paso como Seleccionador mexicano se sigue recordando, por llevar a México a competirle de igual a igual a potencias sudamericanas y europeas.

Por ello, el Campeón Mundial con Argentina en 1978, opina sobre la carencia de poder ofensivo que ha atravesado el Tri en los últimos partidos premundialistas.

«Creo que (Chicharito) había bajado su rendimiento, ahora vuelve a tomarlo y Martino debe seguirlo con sus colaboradores como lo hacíamos nosotros. Las visorías están para eso, para ver en qué nivel están los jugadores. Sabemos que está Raúl Jiménez si juega con un solo 9″, compartió Ricardo a ESPN.

«Jiménez hoy es el que mejor está, es el que ha venido demostrando. Pero si después vemos que está Funes Mori o Henry Martin, no hay duda de que puede llamar otra vez a Chicharito», afirmó LaVolpe.

El exentrenador del América, Atlas, Toluca, entre otros, dio sus argumentos por lo que considera oportuno el retorno del artillero histórico de la Selección Mexicana:

«Es por lógica, por experiencia, porque sabe lo que es vestir esa camiseta. Si es o no un gran jugador en su club, al momento de venir a la Selección, pesa esa camiseta, pero a Chicharito no. Ya estuvo y ya lo demostró, lleva años, puede ser un líder como Guardado, Herrera, Ochoa. A Martino me imagino que sus colaboradores le van a decir que anda mejor. Está mejor que Funes Mori, quiza mejor que Henry Martin», cerró categórico el exDT mexicano en Alemania 2006

Es oportuno acotar que Javier Hernández tiene un buen promedio goleador desde su llegada al futbol estadounidense con el club californiano. 21 goles en 36 partidos es la suma estadística de anotaciones del exChivas en la entidad galáctica.

¿Coincides con estas declaraciones del siempre punzante Ricardo La Volpe? Puedes dejar tu punto de vista en los comentarios.