La Volpe reveló los problemas que tuvo con la directiva del América

En una entrevista para ‘ESPN’, Ricardo La Volpe reveló los problemas que tuvo con la directiva del América, donde se negaron a fichar a los jugadores que el «Bigotón» pedía, ya que no querían gastar grandes montos.

“Con el América no jugaba bien, pero no perdí ningún partido, solo por penales la final con Tigres. Termina el torneo y hable con la dirigencia para renovar el equipo, no me traían jugadores. Me voy y a Herrera le compran 9 futbolistas”, comentó.

“El problema que hay es que los jugadores tienen representantes. Cuando llegue a México te firmaban un año y tenías que demostrar. Ahora te firman por 3, los jugadores te dicen eso no lo hago total tengo contrato”, dijo sobre algunos futbolistas.