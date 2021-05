Larcamón: «El Puebla tenía que ser Puebla y fue Puebla»

Nicolás Larcamón, entrenador del Puebla, aseguró este sábado que su equipo tiene razones para jugar con ilusión la semifinal del torneo Clausura, a la que se clasificó al vencer al Atlas.

«Estos muchachos se merecen jugar la semifinal dándole rienda suelta a la ilusión y los sueños, al entusiasmo que le despertó el transitar el torneo. Se merecen jugar semis ilusionados con alcanzar algo inolvidable, pero es importante mantener el temple y la mística con el foco en el trabajo», señaló.

Este sábado, en el duelo de vuelta de los cuartos de finales, el Puebla venció al Atlas por 1-0 con un autogol del peruano Anderson Santamaría y después de empatar la serie 1-1, accedió a la fase de los cuatro mejores por haber terminado mejor en la fase regular, en tercer lugar, por séptimo su rival.

«Hoy el Puebla tenía que ser Puebla y fue Puebla, un equipo que sabía lo que quería, de qué manera lo teíia que alcanzar y qué cosa no podía negociar. Fuimos equipo, fuimos orgullo y eso me entusiasma para las semifinales, que serán un escollo durísimos, pero tenemos la capacidad para jugar de igual a igual con el que se venga», aseveró.

El técnico metió al Puebla en la fase previa a la final a la cual el conjunto no llegaba hace 11 años y al referirse a eso, recordó que cuando sucedió aquello, él era un joven de 25 años y si bien no recuerda dónde estaba, sí es seguro que no imaginaba estar sentado hoy en una silla de entrenador en México.