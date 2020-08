Las Chivas una vez más no le atinaron al arco

Las Chivas y Pachuca llegaron en un buen momento a la Jornada 7, pues el Rebaño buscaba entrar en zona de avance directo y los Tuzos incluso el primero lugar.

Sin embargo, los dos firmaron un empate 0-0 que incluso podría complicarlos en sus aspiraciones de mejorar en la tabla.

Los primeros 45 minutos finalizaron con un empate sin goles, sin un dominador claro y sin que ninguno de los dos tuviera ideas claras a la hora del ataque.

El juego de ambos estaba en el mediocampo, muy trabado e igualado, pero con alguna jugada rápida que era de aparente peligro, pero que al final se terminaba desvaneciendo.

Los tapatíos fueron ligeramente mejores al tener más tiempo la pelota y llegando en más ocasiones al área, pero los hidalguenses los hicieron espabilar y terminaron el primer tiempo con el balón en sus pies.

En el segundo período mucho no varió el encuentro, las Chivas estaban siendo superiores, algo verticales, pero no lograban superar una defensa muy ordenada de Pachuca, que no lograba reaccionar ofensivamente.

Los rojiblancos parecían estar más cerca del gol, pero les ocurría lo mismo de las jornadas previas a la llegada de Vucetich, falta de ideas y contundencia en el último sector del terreno.

Con el empate, el Rebaño a ocho puntos, que los acercan a la zona de disputar la siguiente fase en casa. Mientras que los Tuzos suman 11 unidades y dejaron escapar la posibilidad de subir a la cima.