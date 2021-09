Las confesiones de «Nacho» Ambriz en el Huesca

Ignacio «Nacho» Ambriz, entrenador de la SD Huesca, de la Segunda División del fútbol español, ha explicado que ha hablado con los jugadores para tratar de mejorar las cosas, ya que hasta la fecha no están saliendo como todos esperaban y que tiene confianza en su trabajo, y en el compromiso de los jugadores.

«Hemos hablado con los jugadores y con los capitanes para encontrar las soluciones a los problemas que tenemos y ellos han expuesto sus ideas, y entre todos buscar las soluciones. Les hemos explicado lo que hay que hacer y veo una buena disposición en ellos» ha comentado.

En su primera experiencia como primer entrenador -fue ayudante de Javier Aguirre en el Atlético de Madrid- Ambriz tiene situado al Huesca en la undécima posición, con dos victorias, un empate y tres derrotas, tras seis jornadas.

«Tengo mucha confianza y no he dudado nada aquí, porque esto es fútbol y unas veces las cosas salen bien y otras no. De estas situaciones se sale con trabajo, e ilusión, y sé que tengo que modificar cosas, y poco a poco se va encontrado las soluciones», ha analizado.

De los jugadores ha reconocido: «No están contentos porque ven que las cosas no salen, pero son conscientes y les veo cada día con buena disposición y compromiso para mejorar en todos los sentidos».