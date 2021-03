Las dos ocasiones que Chivas pudo fichar a Henry Martin y no lo hizo

En su momento, el verdugo pudo haber sido un aliado. En un par de oportunidades, Chivas de Guadalajara despreció a Henry Martin para llegar al equipo, dejándolo pasar y prefiriendo a otros.

La ausencia de confianza en el delantero evitó que la directiva rayada hiciera efectiva su llegada en ambas oportunidades, a pesar de que en una de las ocasiones estaba casi todo cerrado.

En primera instancia, Henry estuvo en la mira del Guadalajara en el verano del 2016; sin embargo venía saliendo de una dura lesión. La ‘Bomba’ había sido intervenida tras sufrir una lesión de ligamento cruzado en la rodilla derecha.

En junio de 2016, Matías Almeyda admitió el interés, pero dejó en claro que no era una buena idea fichar a un delantero que estaba en un proceso de recuperación tras sufrir una lesión de ligamento cruzado en la rodilla derecha.

«El tema de Henry Martín es para pensarlo, es un gran jugador, pero está lesionado, tiene una operación, se está recuperando y si yo pidiera hoy a Martín sé que hasta agosto o noviembre, cómo va a estar. A futuro es un jugador que me interesa, obviamente. No se descarta, se verá ahora y sabemos que hoy no es un refuerzo porque no está en actividad».