Las duras palabras del ‘Piojo’ Herrera contra Carlos Reinoso

El entrenador del América, Miguel Herrera, le envió un fuerte mensaje a Carlos Reinoso, por motivo de las críticas que este les hizo recientemente sobre el funcionamiento del equipo.

En declaraciones a W Deportes, el ‘Piojo’ aseguró que lo que diga el chileno, exestratega de las Águilas, no le interesa.

«Yo no tengo que darle gusto a Carlos Reinoso pero él tuvo su tiempo, su época. Respeto todo lo que hizo pero si este equipo lo representa o no, no es tema mío. Si no le representa entonces no es americanista».