Las esposas de los futbolistas del Ascenso MX alzaron la voz | VIDEO

Y todas somos esposas de un futbolista profesional de la liga de ascenso Mexicana, que alzamos la voz no solo por nuestras familias, sino por todas las familias que dependen del fútbol. Por la familia de los Utileros de los Directores, cuerpo Técnico y personal de apoyo médico de nuestros equipos de los jardineros, intendentes y personas de seguridad que nos ayudan a mantener un estadio limpio y seguro. de los comerciantes que ven reflejado su ingreso en una venta con estadio lleno de los empresarios, inversionistas y patrocinadores que ven en esta liga una máxima proyección. Hace algunos años sus sueños se convirtieron en mis sueños. y dejamos todo para seguirlos. Hemos vivido en muchas ciudades diferentes He cambiado a mis hijos 5 veces de escuela en 3 años, He hecho amigos nuevos en cada ciudad, Hemos pasado navidades y domingos en asado con sus compañeros que se convierten en familia pero también hemos pasado momentos importantes solos. He gritado los goles en cada equipo que jugamos, celebrado atajadas en cada arco que defendio, Grite en cada jugada, en cada estadio, Hemos pintado lonas, hecho videos, cartas, hemos llenado vestidores de globos, hemos intentado grabar a nuestros hijos por horas haciendo una porra para papá, hemos rezado pidiendo ganar cada final Y por fin … Conseguir el tan deseado ascenso que hoy … nos quieren arrebatar. Hoy los grandes mandos tienen sobre la mesa desaparecer la liga de ascenso mexicana. Y con ello nuestros sueños, sacrificios y la economía de cientos de familias. Es indignante saber que aunque vivimos en un país democrático, hoy la decisión de nuestro futuro está por debajo de los intereses personales de los altos mandos. La liga de ascenso no solo son más de 400 jugadores; son sus hijos, sus esposas, sus mamás que reciben ayuda. Son los miles de aficionados que llevan a sus hijos cada fin de semana a disfrutar del futbol soñando todos juntos con ascender. Hoy alzamos la voz para pedir con respeto y humildad no a la desaparición de la liga de ascenso. Por mi esposo por mis hijos y por todos los que están detrás de nuestro amado futbol. Federación, NO JUEGUEN SUCIO, JUEGUEN LIMPIO Y SIENTAN NU