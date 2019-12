Los equipos mexicanos, América, Cruz Azul, León y Tigres, ya conocen las fechas y horarios en los que enfrentaran sus partidos en los Octavos de Final de la Liga de Campeones de Concacaf.

Los partidos de ida comenzarán el 18 al 20 de febrero de 2020, siendo el Cruz Azul el primero en jugar contra el Portmore United, en Jamaica, a las 19:00horas, el mismo 18, seguido a las 21:00 horas por León, que recibirá al LAFC de Carlos Vela y compañía.

Al siguiente día, Tigres tendrá que viajar a El Salvador para visitar al Alizanza FC a las 19:00 horas, seguido horas después, a las 21, por el América, que tendrá que visitar al Comunicaciones en Guatemala.

Los partidos de vuelta se jugarán entre el 25 y el 27 de febrero, con Cruz Azul siendo el primero en jugar el día 25, mientras que Tigres y América jugarán el 26, los tres como locales, y León cerrará el 27, todos a la misma hora que en sus partidos de ida.

El resto de equipos y partidos quedaron distribuidos de la siguiente manera:

Portmore United FC (JAM) vs Cruz Azul (MEX).

Club León (MEX) vs Los Angeles FC (USA).

FC Motagua (HON) vs Atlanta United FC (USA). 21:00 horas.

Deportivo Saprissa (CRC) vs Montreal Impact (CAN). 19:00 horas.

Alianza FC (SLV) vs Tigres (MEX).

Comunicaciones (GUA) vs América (MEX).

AD San Carlos (CRC) vs New York City (USA). 19:00 horas.

CD Olimpia (HON) vs Seattle Sounders (USA). 21:00 horas.

Atlanta United (USA) vs FC Motagua (HON). 19:00 horas.

Cruz Azul (MEX) vs Portmore United (JAM).

New York City (USA) vs AD San Carlos (CRC). 17:00 horas.

Montreal Impact (CAN) vs Deportivo Saprissa (CRC). 19:00 horas.

Tigres (MEX) vs Alianza FC (SLV).

América (MEX) vs Comunicaciones (GUA).

Seattle Sounders (USA) vs CD Olimpia (HON). 21:00 horas.

Los Angeles FC (USA) vs Club León (MEX).

