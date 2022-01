Las incendiarias declaraciones de Uriel Antuna tras dejar Chivas

El actual elemento de Cruz Azul, hizo declaraciones sobre su paso por Chivas de Guadalajara. Antuna se refirió a poca confianza de parte de su antiguo club, algo que ahora buscará recobrar en la capital mexicana.

Uriel Antuna afirmó que durante su etapa como futbolista de Chivas, no sintió que confiaran en sus condiciones, ni se sintió respaldado. El nuevo refuerzo cementero hizo autocrítica y ahora piensa en demostrar su calidad con la playera azul.

«La verdad es que yo nunca me sentí tan arropado. Se puede decir que no me tuvieron confianza. Con los técnicos sí, siempre tuve una buena comunicación y me decían las cosas de frente. No tengo nada contra ellos, no sé si ellos sí en mi contra», expresó Antuna a la señal TUDN sobre su experiencia en Chivas.

«Tuve algunos descuidos, como a todos nos pudo haber pasado, y traté de tomar lo mejor para aprender de los errores«, explicó el exfutbolista de LA Galaxy.

«Yo tuve que aprender a la mala de esos errores, que te tachan de alguna manera, pero al final del día no es lo que vives. Desgraciadamente alguna prensa es así, y se acepta. Uno debe tratar de revertir estas situaciones» cerró el internacional mexicano, flamante incorporación de Cruz Azul para este inicio de año.

¿Cómo le saldrán las cosas al ‘Brujo’ Antuna en Cruz Azul?