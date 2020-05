Las revelaciones que dijo Héctor Herrera sobre su futuro

Héctor Herrera realizó algunas revelaciones este jueves durante una rueda de prensa telemática en la que habló acerca de su actualidad en el Atlético de Madrid y su futuro deportivo.

“Tener menos minutos no me hace sentir ni menos ni más importante. Es verdad que uno quiere siempre jugar ser protagonista y estar bien. Yo trabajo día a día para estar lo mejor posible y ser una opción», comentó.

Herrera, de 30 años, anotó un gol y una asistencia en 22 partidos diputados en la actual campaña.

«Hay cosas que no dependen de mi y toca seguir esperando mi oportunidad, como siempre he hecho. Mi futuro está aquí, tengo contrato hasta unos cuantos años y no me hace pensar en otra cosa que no sea ser protagonista e importante. Vivo el presente”, afirmó.