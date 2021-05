Layún instó a los demás clubes de la Liga MX a hacer contrataciones como la de Thauvin

Miguel Layún, jugador de Monterrey, aplaudió el gran fichaje de Florian Thauvin por Tigres UANL, donde, además, instó a los demás clubes de la Liga MX a realizar fichajes de esta envergadura.

«Que esto el día de mañana nos permita seguir posicionando la Liga ante los ojos de más gente, eso es lo que a mí más me ilusiona”

En declaraciones a TUDN, el lateral mexicano reconoció que la calidad de estas contrataciones ayudará al futbol mexicano a ser más visto en otros países.

«Me da muchísimo gusto, ojalá sigan contratando jugadores de este nivel, de esta calidad, de esta jerarquía, que los clubes cuando lleguen este tipo de jugadores se les exija y que esto el día de mañana nos permita seguir posicionando la liga ante los ojos de más gente, eso es lo que a mí más me ilusiona. Los que hemos vivido fuera del país y nos ha tocado ver que no se nos conoce, que esto empiece a llamar la atención y que la gente empiece a voltear a ver la Liga MX, eso también sería fundamental para el talento mexicano, podría aportarle muchas cosas, no solo a la Liga, su exposición, sino también al talento mexicano que lo van a poder ver en los países europeos dándole seguimiento a este tipo de jugadores».