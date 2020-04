El defensa Miguel Layún declaró no descartar la posibilidad de que más adelante pueda despedirse del futbol jugando para el América.

En los poco más de cinco años que Miguel Layún jugó para el América, el jugador pasó de ser el más odiado al jugador más idolatrado por los aficionados; incluso, al día de hoy, muchos aficionados estarían de acuerdo con un posible regresó del jugador a la institución.

El mismo Layún esta consciente de esta situación, razón por la cual no descarta que en un futuro pueda poner punto final a su carrera deportiva en el América, aunque sabe que se tienen que juntar muchas cosas para que eso suceda.

«Me gustaría retirarme en Monterrey o incluso en América, son los únicos lugares en los que sueño retirarme, aunque la vida me puede llevar a otro lugar. Vamos a ver que me tiene preparado el futuro», declaró el jugador.

Miguel llegó al América en el año 2009 pero fue hasta el año 2013 cuando pudo ser considerado un jugador importante del cuadro americanista; salió del club en el 2014 con rumbo a Europa y a pesar de que parecía que volvería a las águilas, la operación no se concreto.

Parece complicado que el sueño de Layún se convierta en realidad, pues si algo ha caracterizado al América es no da oportunidad para sus ídolos se retiren en el club, pero habrá que esperar si Layún tiene la capacidad suficiente para cambiar esa tradición.