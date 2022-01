Layún pide ayuda a sus seguidores para cambiar de dorsal

Por medio de sus redes sociales, Miguel Layún pidió ayuda a sus seguidores para que hicieran spam a la cuenta de la Liga Mx. Esto con la finalidad de cambiar el dorsal que actualmente tiene el jugador del América.

Alguien me ayuda a hacerle SPAM a la @LigaBBVAMX para que me permitan usar el 19??? Ándenle, aún no juego este torneo por favaaaaaar 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🤣🤣🤣 — Miguel Layun (@Miguel_layun) 12 de enero de 2022

Actualmente Layún tiene el dorsal 29 del Club América, y el defensor quiere recuperar su tradicional número 19. Algo que podría modificarse, debido a que todavía no debuta en el vigente Torneo Clausura 2022.

«¿Alguien me ayuda a hacerle spam a la Liga Mx para que me permitan usar el 19? Aún no juego en este torneo, por favor«, fue el posteo de twitter de Layún.

Con el partido reprogramado entre el equipo de Solari y Mazatlán, aumentan las posibilidades para que la Liga Mx escuche la petición del exPorto y Sevilla, y le regresen el dorsal 19.