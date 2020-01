Leandro Cufré asegura que no tiene obligación de prestar jugadores

El técnico de Atlas, Leandro Cufré no está de acuerdo con los miniciclos de Jaime Lozano, entrenador de la Selección Mexicana Sub 23, que está preparando al grupo de cara al Preolímpico de la Concacaf a disputarse en Guadalajra, Jalisco en marzo.

«No voy a discutir ahora con la Federación porque para eso está la gente de la organización, por algo estaba esa regla, entonces si quitamos esa regla, nos vamos a la regla de la FIFA y no vamos a ceder a ningún jugador si no es Fecha FIFA», declaró el argentino.

«Está bien que no funcione más esa regla (de posponer un partido si te convocan varios jugadores), pero si no funciona más no vamos a mandar a los jugadores, porque si nos vamos al reglamento no es Fecha FIFA, entonces no mandaría a ninguno», señaló.

«El Preolímpico no es Fecha FIFA, no tenemos la obligación de enviar, si nos vamos a poner ante la regla nos ponemos todos duros, está bien, pero acá nos jugamos todos muchas cosas», cerró el estratega.