Ariel Holan, entrenador del León, soltó las que para él fueron las claves para poder eliminar a en semifinales del Apertura 2021 a un Tigres que venía con fuerza.

«Hoy no dejamos jugar a Tigres; los hicimos dividir la pelota y nosotros ganamos en esa división. Tigres no llegó nunca de manera ordenada, los anulamos y ganamos merecidamente».

En declaraciones a la prensa, el estratega dejó claro que su equipo corrigió los errores que lo llevó a perder el primer encuentro

«En la ida no pudimos anular su llegada, ellos tuvieron la posesión del balón; ahora, por el contrario, nosotros tuvimos posesión y ellos, más allá de la jugada del gol, no pudieron llegar ordenados cerca de nuestra área (…) Desde el punto de vista emocional Tigres sintió la presión del público que nos impulsó hasta el final. Fue maravilloso ver el estadio lleno, emocionado y sólo me queda agradecer la confianza que tuvieron en nosotros para llegar a esta final».