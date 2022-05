León se interesa en el entrenador portugués Renato Paiva

Foto: Getty Images

El portugués, entrenador del Independiente del Valle, admitió este viernes que tiene una buena oferta del León, pero advirtió que no saldrá del campeón ecuatoriano hasta que no haya un acuerdo pleno entre los clubes.

«Hasta que no haya acuerdo, me quedaré aquí«, manifestó el estratega a Radio La Red, que está en su segunda temporada al frente del Independiente del Valle, tras haberlo conducido a conquistar la liga de fútbol de Ecuador en su primer año en el club.

El técnico luso aclaró que solo saldrá de Independiente si es «en buenos términos y con un máximo cariño y respeto».

«Los clubes están hablando. Hasta que no sea nada oficial, no me van a contar nada ni yo quiero saber».