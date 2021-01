Leonel Rocco se excusa tras la derrota ante Necaxa

El entrenador del Atlético San Luis, Leonel Rocco, dio la cara tras volver a caer en este arranque del Torneo Clausura 2021 y esta vez fue ante el Club Necaxa (1-0), duelo que se definió por un gol de Ian González al 90’, desde el punto penal.

Tras finalizar ese compromiso, el estratega tuvo que dar declaraciones en la conferencia de prensa, donde se excusó por este resultado negativo. Cabe destacar que, en la primera jornada también cayó y en ese momento su verdugo fue el Club América (2-1).

“Con un dejo muy amargo por el resultado, no se pudo jugar al futbol, sobre todo en el segundo tiempo. Si uno cronometra lo que se jugó, yo pocas veces lo he visto. Entre protestas, paradas del partido, nunca se pudo ni entrar en ritmo. Nosotros somos un equipo muy intenso y no pudimos hacer”, aseguró el DT uruguayo.