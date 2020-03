Leopoldo Silva suspendió a Marco García por fotos de acoso sexual

Desde hace unos días a Marco García se le ha vinculado con un caso de acoso sexual que cometió hace par de años y el actual presidente de Pumas se pronunció al respecto.

Leopoldo Silva, en el programa Línea de 4, a diferencia de sus antecesores, no se lavó las manos y manifestó que el juvenil sería castigado.

El hecho se generó en 2017, cuando García, todavía canterano del club, recibía clases de una tutora contratada por la institución para dar clases y según en propias palabras de la maestra para el Diario Récord, el jugador se acercaba a ella para tomarle fotos a sus partes íntimas que luego compartía con sus jugadores.

Cuando la profesora acusó a García ante las autoridades del club, estos indicaron que reprenderían y castigarían al jugador. Le retuvieron el celular y le armaron un expediente con lo sucedido, además de las fotos, y le hicieron creer a la profesora que el jugador sería sancionado.

Sin embargo, todo pareció ser un engaño por parte del equipo, pues la carpeta con el acta levantada prácticamente quedó inconclusa y no se ejecutó, por el contrario, fue despedida la profesora.

Ahora que se conoció públicamente el caso, el presidente auriazul Leopoldo Silva afirmó que se reabrirá el expediente del jugador y continuará la investigación del caso. En ese sentido, la institución felina decidió suspender indefinidamente a García, no obstante, aún no se tiene certeza si será o no despedido del club.