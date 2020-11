Liga de Balompié Mexicano expulsa a un club de su competición

La Liga de Balompié Mexicano hizo oficial la expulsión del Acapulco FC de su competición por incumplimientos de los requisitos establecidos por dicho certamen.

Durante una rueda de prensa, el presidente de la LBM Carlos Salcido, aseguró que el torneo se disputará con un equipo menos tras la expulsión del antes mencionado.

“Actualmente somos 15 equipos que forman la Liga de Balompié Mexicano, el cual ahora va cambiar porque a partir de este momento el club de Acapulco está fuera de la Liga de Balompié Mexicano”, dijo en ese momento.

Por su parte añadió: “hemos hablado con ellos, no voy a entrar en detalles pero es un equipo que no cumple o no cumplió con requisitos formales”.